Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet yarışları düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet yarışları düzenlendi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yenikent Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bisikletleriyle alana gelen vatandaşlar; kadınlar, erkekler yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yarıştı.

Yarışların sonunda dereceye giren 10 kişiye Büyükşehir Belediye tarafından bisiklet hediye edildi.

Programa, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve büyükşehir belediyesi yetkilileri de katıldı.

Çark Deresi'nde temizlik yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çark Deresi'nde temizlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında derenin 32 Evler Mahallesi mevkisinde ekiplerın atık topladığı belirtildi.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgede başlatılan temizlik çalışmaları sonucunda dere yatağı temizlenerek koku ve sinek problemlerinin önüne geçildiği aktarılan açıklamada, "Doğamızın ve su kaynaklarımızın korunması için sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımız devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Rektör Savaşan, 41 üniversiteden öğrencilerle görüştü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, 41 üniversiteden gelen öğrencilerle buluştu.

SAÜ bünyesindeki Erasmus Öğrenci Ağı (ESN) Sakarya Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada konuşan Savaşan, öğrenci değişimlerinin üniversitelerin son dönemlerde en çok önem verdiği konulardan biri olduğunu belirtti.

Donanımlı akademisyenlerin alanla ilgili teorik ve pratik bilgiyi verdiğini fakat üniversitenin bunun ötesinde bir ekosistem olduğunu aktaran Savaşan, "Bizim öğrencilerimiz farklı ülkelere giderek, farklı ülkelerdeki öğrenciler de bizim üniversitemize veya ülkemizdeki farklı üniversitelere gelerek kültürel etkileşimi sağlayacaklar." ifadesini kullandı.

Üniversitenin 200'e yakın öğrenci topluluğunu barındırdığını anlatan Savaşan, "Uluslararası öğrencilerimiz bir araya gelerek kendi kültürlerini tanıtıyor. Teknik topluluklarımız şehrimiz ve ülkemiz için önemli projelere imza atıyor. Sosyal sorumluluk çalışmaları yapan topluluklarımız da çok fazla var. Onların üstün gayretleri ile SAÜ sosyal sorumluluk alanında üniversiteler arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu bizim için çok önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından ESN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Yavuz, ESN organizasyonu adına Prof. Dr. Savaşan'a plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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