Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan otobüs şoförlerine ilk ve acil yardım eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan otobüs şoförlerine ilk ve acil yardım eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzmanlarca gerçekleştirilen eğitime katılan personele, acil durumlara zamanında ve doğru müdahalenin nasıl yapılacağı sözlü ve uygulamalı anlatıldı.

Toplu taşımada maksimum memnuniyet ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen eğitimlere katılan 79 personele, ilk yardım belgeleri takdim edildi.

Büyükşehir'den kuvvetli yağış uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, bugün akşam saatlerine kadar şehirde etkisini göstermesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ihtimaline karşı da dikkat çağrısında bulunan belediye, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak ve dolu yağışında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır beklemektedir. Vatandaşlarımızın da olası ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

"Sakarya'da İz Bırakanlar" belgeseli hazırlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin gelişmesine katkıda bulunan şahsiyetlerin hayat öykülerinin anlatıldığı "Sakarya'da İz Bırakanlar" belgeseli hazırladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ilk dört bölüm için Taraklı ilçesinin seçildiği aktarılarak, "Mazisi ve yaşanmışlıkları oldukça dolu Taraklı, ilimize en uzak ilçe olsa da dallarıyla budaklarıyla hep ilde varlığını hissettirmiştir. İşte bu kadar güzel olan ilçenin, değerli şahsiyetlerini geleceğin mimarı gençlere tanıtmak, tek gayemizdir." ifadesi kullanıldı.

Tarihi unutmayarak geçmişle gelecek arasında köprü kurmanın amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kısa yaşam öyküleriyle anlatılmaya çalışılan bu değerli insanlara ait anılar, akraba, dost ve arkadaşlarından derlenmiştir. Ayrıca, bu özel insanlara ait ulaşılabilen fotoğraflarıyla da çalışmalarımız renklendirilmeye çalışılarak, anlatılanların zihinlerde somutlaştırılması sağlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek