Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, ramazan ayı boyunca ve bayramda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, ramazan ayı boyunca ve bayramda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dayanışma ve paylaşma ayı ramazanda aileler sosyal marketten ihtiyaçlarını karşıladı, bayram öncesinde de yüzlerce kişi giysi ve ayakkabılarını mağazadan temin etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı marifetiyle gerçekleştirilen çalışmalardan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Gelişim Merkezi'ne başvuruda bulunması gerektiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Her gün 270 haneye 2 öğün yemek ulaştırdık. Ramazan ayının hemen öncesinde hizmete sunduğumuz Sosyal Market ile Sosyal Sevgi Mağaza'mız da ihtiyaç sahibi ailelerimizin umudu oldu. 563 vatandaşımız 3 bin 435 parçadan oluşan kıyafet ve ayakkabıyı mağazamızdan temin etti. 550 dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailemiz de Sosyal Market'ten ihtiyaçlarını karşıladı. Belirlenen ailelere ve vatandaşlarımıza yönelik desteklerimiz devam edecek."

İl Emniyet Müdürü Kaya'dan uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş'a olimpiyat tebriği

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda görev yapacak uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş'ı tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda? Kaya, "Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda görev yapacak 15 hakem arasına giren, başarılarıyla gurur duyduğum değerli kardeşim Uğur Kobaş'ı, bir kareteci ve polis olarak tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Emniyet Müdürü Kaya'nın 4. Dan milli hakemliği bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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