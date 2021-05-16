Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarını tam kapanma döneminde de sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarını tam kapanma döneminde de sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tam kapanmada toplu taşıma araçları ile duraklarda dezenfekte ve yıkama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yolcu yoğunluğunun yaşandığı toplu taşıma duraklarının hijyen standartlarına uygun hale getirildiği bildirilen açıklamada, ortak kullanım alanlarının temizlendiği aktarıldı.

Şehit ailelerine ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Alemdar, ziyarette yaptığı açıklamada, şehit ailelerindeki teslimiyet ve metanetin kendileri için örnek olduğunu belirterek, her zaman onların gönüllerinde ve dualarında olma gayretiyle hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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