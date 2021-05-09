Sakarya'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince caddelerde yürütülen çiçek ekme, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince caddelerde yürütülen çiçek ekme, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ağaç budama işlemlerinin ardından renkli çiçeklerle süslenen caddelerin görsel şölen oluşturduğu belirtildi.

Bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekiplerin, Büyükşehir Belediyesine ait kamelya, bank ve parklarda tamirat ve tadilat çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, "Sağlıklı günlerde çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesi için şehrimizi hazırlıyoruz. Kısıtlamaların kalkmasının ardından vatandaşlarımızı park ve bahçelerde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadelerine yer verildi.

Ferizli'de 4 bin aboneye yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Ferizli ilçesindeki bazı mahallelerde içme suyu hattının çapının yetersiz olması nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 bin 200 metre uzunluğa sahip olacak yeni içme suyu hattının imalatı sonrasında bölgede yaşanan su arızalarının önüne geçilerek uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde içme suyu ulaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak imalatı tamamlanan ve kazı işlemlerine başlanan yeni hat bölgeye kazandırıldığında Abdürrezzak, Ağacık, Hocaoğlu, Sarıahmetler, Teberik ve Tokat mahallelerinde ikamet eden 4 bin vatandaşın içme suyu sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda çalışmalar kapsamında bölgeye kazandırılacak yeni hat ile kayıp ve kaçak oranı da en aza indirilecek. Sakarya'nın altyapı ağını geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Eskiyen ve yetersiz kalan altyapı hatlarını yenileyerek güçlü altyapı ağımızı her geçen gün daha genişletiyoruz. 2 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı ile toplam 4 bin abonemizi kaliteli içme suyumuzla kesintisiz şekilde buluşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Şeyma Subaşı Chloe Loughnan
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Arda Turan Serdar Aziz Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 19:26:09. #1.14#

title