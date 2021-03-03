Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs haritasında yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da vaka sayılarının düşmesi, salgının yayılımının yavaşlaması için toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiren ekipler, maske, mesafe ve araç temizliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Düzenli olarak gerçekleştirilen toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Şehrimizin yüksek riskli bölgeler arasından çıkması, vaka sayılarının düşmesi ve salgının yayılım hızının azaltılması adına denetimlerimizi artırdık. Bu hususta denetimlerimizde toplu taşıma sürücülerine kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarıları yaparak maske, mesafe, araç temizliği, ayakta yolcu taşımama ve ruhsat bilgileri kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Salgının şehrimizde yayılımını azaltmak ve yüksek riskli bölgeden çıkmanın kurallara riayet etmekten geçtiğini hatırlatarak denetimlerimizi artırarak devam edeceğimizi belirtiriz. Kurallara riayet edip hem kendi sağlığını hem de yolcuların sağlığını düşünerek hareket eden tüm toplu taşıma şoförlerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Engellilere ve çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı uygulaması yapılıyor

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde (SADSH), özel bakıma ihtiyacı olan çocuk ve yetişkinlere yönelik genel anestezi altında gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı uygulamaları takdir topluyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, engelli bireylerin ağız ve diş tedavileri için özel donanımlara sahip klinik ortamın olmasının hastanın rahatı ve tedavi hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesine olanak sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastane başhekimi Metin Çoban, özel bakıma muhtaç çocuk ve yetişkinlere yönelik ağız ve diş sağlığı çalışmalarının Diş Hekimleri Muhammed Emin Sayın, Abdullah Yıldırım, Hemşire Yurdagül Güney, Anestezi Teknisyeni Mihriban Baydı ve Gülay Türkmen'den oluşan deneyimli bir ekip sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kısa bir süre içerisinde eğitimleri tamamlanan ikinci bir ekibin de engelli polikliniğinde göreve başlayacağını aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Hastanemizde uzun zamandır engelli vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetimiz sürüyor. Pandemi nedeniyle diğer polikliniklerimizle birlikte bu hizmetlerimizde durmuştu. Poliklinik hizmetlerimiz yeniden başladı. Bu alanda anestezi altında yapılması gereken işlemleri de rahatlıkla gerçekleştire biliyoruz. Bu hizmetleri başarıyla yürüten ekibimizin yanında ikinci bir ekibimizde hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayacak. Özel bakıma ihtiyacı olan çocuk ve yetişkinlere yönelik hizmetlerimizi artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu