Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

18.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:19
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücü ve yolculara kandil simidi dağıttı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücü ve yolculara kandil simidi dağıttı.

Sakarya'da trafik denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, 32 Evler Polis Uygulama noktasında sürücü ve yolculara kandil simidi dağıtarak Regaip Kandili'ni kutladı.

Ekipler, şoförlere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmama, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyenin önemi, hız ve hıza bağlı riskler ile diğer trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca, sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşür de verildi.

Zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Etiketteki fiyat ve gramaj ile kasadaki fiyat ve gramajın kontrollerini sağlayan ekipler, kurallara uymayan işletmelerde yasal işlem başlatıyor.

Kent genelinde denetimleri sürdüren zabıta ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan maske, mesafe ve hijyen denetimlerinin yanı sıra marketlerde halk sağlığını korumak adına denetimler gerçekleştiriyor.

Etiketteki fiyat ve gramaj ile kasadaki fiyat ve gramajın kontrollerini sağlayan ekipler, kurallara uymayan işletmelerde yasal işlem başlatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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