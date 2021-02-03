Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın kamuoyuna duyurusunu yaptığı projenin milli eğitim müdürlüğü, müftülük, gençlik ve spor müdürlüğü yöneticilerine yönelik tanıtım toplantısı Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını projelerden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Güvendi'nin yapmasının ardından proje uzmanı Nazmiye Kıyak "Geleceğe İz Geçmişe Biz" projesinin detayları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sakarya Valiliğinin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek projenin kentteki 212 bin çocuk ve gence tematik program ve etkinliklerle değer katması hedefleniyor.

Proje kapsamında sanat festivalleri, geleneksel kültür mirasımızı temsil eden sanatlar, izi sürülen meslek tanıtım günleri ve sergiler düzenlenecek.

Bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Karapürçek Kaymakamlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen Çevrim İçi Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen, yaptığı açıklamada, "İlçemizin eğitimde konuşulur hale gelmesi ve örnek bir ilçe olması adına tüm öğrencilerimizi kaymakamlık olarak destekliyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin her daim yanlarında olduğumuzu hatırlatıyoruz. Yıl boyunca yapılacak tüm faaliyetlerle öğrencilerimizin sınava kadar motivasyonlarını en yüksek seviyede tutmak için etkinliklerin devamı gelecektir." dedi.

Eşme İlkokulu binası yenilendi

Geyve ilçesindeki Eşme İlkokulu, uzaktan eğitim döneminde tadilat yapılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, köy muhtarlığı, okul aile birliği katkılarıyla okul binasının içinde ve bahçesinde yapılan çalışmalar tamamlandı.

Sıraları yenilenen, tüm alanları elden geçirilen, boya-badanası yapılan, çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuşan Eşme İlkokulu, eğitime hazır hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz