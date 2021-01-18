Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

18.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:22
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sokakta Kimse Kalmasın" sloganıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Belediyenin soğuk hava şartlarının etkisini arttırmasıyla kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşlar için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtilen açıklamada, böyle bir durumla karşılaşılması halinde 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarının aranabileceği kaydedildi.

SASKİ'den su sayaçları için don uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sıcaklık değerlerinin sıfırın altına düşecek olmasından dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için don uyarısında bulundu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Su tesisatları, soğuk havayla temas ederek donmaması için koruma altına alınmalı veya izole edilmelidir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuktan etkilenen sayaçların çalışmasında sorunlar yaşanabilir. Sayaçların donmasını önlemek için kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkıca sarılmalı ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulabilir. Aynı zamanda donan sayaçlara kesinlikle ateş yakarak veya üzerlerine sıcak su dökülerek müdahale edilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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