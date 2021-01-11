Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden filyasyon ekiplerine takdir belgesi verildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden filyasyon ekiplerine takdir belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibine başarılı çalışmaları dolayısıyla Kaymakam Muhsin Çatmadım tarafından takdir belgesi takdim edildi.

Çatmadım, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Serdivan'da salgınla mücadelede görev alan 37 kişilik filyasyon ekibinin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirterek, "Toplum sağlığı açısından salgınla mücadelede önemli bir görevi üstlenen fedakar sağlık personelimize, bu özverili görev aşkından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Kaymakam Çatmadım filyasyon ekibine başarılı çalışmalarından dolayı takdir belgesi verdi.

Başkan Yüce'den SEAH Başhekimi Halis'e ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadelede gelinen noktaya ilişkin bilgiler alan ve sağlık çalışanlarına başhekim Halis nezdinde kolaylıklar dileyen Başkan Yüce, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da alınan tedbirlerle vaka sayılarında netice alındığını vurguladı.

Son ana kadar tedbirlere uyumun çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Yüce, temizlik, maske ve mesafeye hassasiyet gösterilmesi gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ve alınan tedbirlerle hamdolsun salgındaki tablo olumluya döndü. Ancak salgın tehdidi devam ediyor. Kesinlikle rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edelim. Mecbur kalmadıkça hareketliliğimizi kısıtlı tutmayı sürdürelim. Hanelerimizde dahi dikkati elden bırakmayalım. Her zaman ifade ediyoruz; en etkili tedbir kendimizi korumak, kuralları uygulamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek