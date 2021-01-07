Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da il yapım programı ve hayırsever katkılarıyla geçen yıl 8 yeni okul, 3 atölye binası ve 1 uygulama anaokulu binası eğitime kazandırıldı.

Sakarya'da il yapım programı ve hayırsever katkılarıyla geçen yıl 8 yeni okul, 3 atölye binası ve 1 uygulama anaokulu binası eğitime kazandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, okul yapımlarının bütçe imkanları çerçevesinde devam ettiğini belirterek, 2020 yılı içinde 141 derslikli okul ve atölye binalarının tamamlanarak hizmete girdiğini ifade etti.

Eğitim yatırımlarının bu yıl da devam edeceğini aktaran Durmuş, geçtiğimiz yıl inşaatları tamamlanan Erenler ve Serdivan ilçelerinde yirmi dörder derslikli 2 ilkokul, Adapazarı'nda 24 derslikli, Akyazı'da 18 derslikli 2 ortaokul, Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçelerinde on altışar derslikli 3 lise, Adapazarı'nda 3 derslikli Kızılay Anaokulu ile üç atölye ve 1 uygulama anaokulu binalarının yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

LGS öğrencilerine soru çözüm videoları desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrencilerin desteklenmesi amacıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlanıyor.

Yayımlanan örnek sorular için Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü de çözüm videoları hazırlayarak öğrencilerin çalışmalarına destek olmaya çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının aralık ayına ait örnek sorular için hazırlanan çözüm videolarının 24 Aralık 2020 tarihinde müdürlüğün YouTube kanalında paylaşıldığını ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

MEB tarafından yayımlanan 2021 Ocak ayı örnek soruları için hazırlanan çözüm videolarının da 9 Ocak'ta Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya kanalında öğrencilerin hizmetine sunulacağı bilgisini veren Durmuş, örnek soruların çözüm videolarını hazırlayan Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli öğretmenler Muhammet Ersin Tüt, Filiz Şen, Mustafa Mertkanlı, Ayşe Beyza Çoşkun, Ayşe Çelebioğlu, İsmail Bakan ve Yücel Kalıncı'nın video çekimleri için stüdyo çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik desteklerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Durmuş, 8. sınıf öğrencilerinin ocak ayı örnek soruların çözüm videolarına 9 Ocak tarihinden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşabileceklerini belirterek bu çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmenlere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu