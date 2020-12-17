Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

17.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:04
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezinin (YADEM) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hibe desteği almaya hak kazandığı açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezinin (YADEM) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hibe desteği almaya hak kazandığı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana yaşlı vatandaşlara hizmet sunan YADEM'in Bakanlıktan 500 bin lira hibe desteği alacağı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 yıldır 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet sunan, pandemi süreci başta olmak üzere yaşlıların yanında olan YADEM'in yürüttüğü çalışmalarla örnek merkezler arasında gösterildiği bilgisine yer verildi.

YADEM'in 30 büyükşehir arasından 500 bin lira hibe almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, merkez bünyesinde 2021 yılı için de yaşlıların sağlık verilerinin takip edildiği ve sağlıklı beslenmeyle ilgili diyetisyen hizmetinin verildiği yeni alanları bünyesine dahil edileceği bildirildi.

Açıklamada, YADEM'in yaşlı vatandaşların günlük ihtiyaçlarının yanı sıra gerçekleştirilen projelerle sosyal yaşamlarına da katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Büyükşehir Belediyesi eş finansman katkısıyla 700 bin liralık hibe tutarıyla birlikte YADEM'in yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetine 3,3 milyon lira hibe tutarı sağlamış olacağı ifade edildi.

Yeni kiosk noktaları

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada hızlı, ucuz ve sağlıklı ulaşım imkanı sağlayan Kart54'ün kiosk istasyonlarına yenilerinin eklendiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, temassız ödemelere imkan sağlayan Kart54 kiosk noktalarının Demokrasi Meydanı ve Donatım Garajında yerini aldığı belirtildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kullanıma sunulan kiosklarla kart dolumlarının yanı sıra tam kart ve manyetik biletlerin de temin edilebileceği bilgisine yer verilen açıklamada, pandemi sürecinde temassız ödemenin önem kazanmasıyla Kart54 kullanımının da arttığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Kart54'e ulaşımın kolaylaştırılması için gerekli adımların atılmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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