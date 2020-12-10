Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

10.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:00
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da "Depreme Hazırlık ve Kentsel Dayanıklılık" çalıştayı düzenlendi.

Sakarya'da "Depreme Hazırlık ve Kentsel Dayanıklılık" çalıştayı düzenlendi.

Çevrim içi olarak düzenlenen çalıştaya Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili ve TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık ile akademisyenler ve büyükşehir bürokratları katıldı.

Vali Kaldırım, çalıştayda yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda kentte büyük depremler ve can kayıpları yaşandığını belirterek, kentte oluşturulacak ortak akılla alınacak tedbirlerin Sakarya'ya hayırlar getirmesini diledi.

Recep Uncuoğlu da depremin önemli bir husus olduğunu aktararak, 1999 depreminden sonra değiştirilen imar planlarıyla beraber önemli tedbirler alındığını, bugün de tedbirleri artırarak dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Ekrem Yüce de şehir olarak yenilenecek, dönüşecek ve bilinçli hale geleceklerini, kenti öngöremedikleri çevresel, fiziksel, yapısal, ekolojik değişikliklere karşı güçlü, dirençli ve esnek bir yapıya kavuşturmak için hep beraber ortak akıl yürütmeleri gerektiğini kaydetti.

"Kuraklıkla mücadele için tasarruf önemli"

Büyükşehirden yapılan açıklamada, su kaybı olmaması için büyük yatırımlar yapıldığı belirtilerek, "Şehrimizin doğa harikası Sapanca Gölü'nü tüm güzellikleriyle koruyarak gelecek nesillere bırakmak bizim vazifemizdir. Sapanca Gölü'nün bu doğal güzelliğinin korunması adına şehrimizin ihtiyacı olan içme suyunun bir kısmını Akçay Barajı'ndan alarak gölden daha fazla su çekilmesinin önüne geçmiş olacağız." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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