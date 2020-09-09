Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) müdürlüklerinde devir teslim törenleri düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) müdürlüklerinde devir teslim törenleri düzenlendi.

SAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Oğuz Karabay, enstitü müdürlüğü görevini düzenlenen törenle Prof. Dr. Yusuf Yürümez'e devrederken, TÖMER müdürlüğünü 2016 yılından beri yürüten Prof. Dr. Alpaslan Okur da görevini Doç. Dr. Muhammet Hüküm'e devretti.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ve TÖMER müdürlüğünde ayrı ayrı düzenlenen devir teslim törenlerine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Kahraman ile enstitü ve TÖMER personelleri katıldı.

CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü

CHP Sakarya İl Başkanlığı, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, temelleri 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresinde atılan, 9 Eylül 1923'te de kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bugünkü mirasçıları oldukları belirtildi.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlığını, Kuvay-ı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97'nci kuruluş yıl dönümünde de yüreklerinde taşıdıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yegane amacımız, sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile kuracağımız halkın iktidarında, ülkemizi, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi'nin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Kaynak: AA