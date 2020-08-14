Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Pamukova ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi inşaatlarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Sakarya'dan kısa kısa
14.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:20

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Pamukova ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi inşaatlarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Ferizli'de yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni hastane binasında incelemelerde bulunan Öğütlü, 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 26 yatak kapasiteli hastanede 11 polikliniğin hizmet verdiğini belirtti.

Öğütlü, 8 yataklı acil servisin 24 saat hizmet verdiğini aktararak, "Hastanemizde tam donanımlı laboratuvar, modern ameliyathane ve doğum servisimiz bulunuyor. Eski hastanede yaşanan otopark sorunu da artık tarih oldu. Hastanemizde geniş bir otopark alanımız da mevcut." ifadesini kullandı.

Hastane Başhekimi Dr. Samet Kaymaz'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Öğütlü, şunları kaydetti:

"İlçe hastanelerimizin güçlü olması, bu dönemde aldıkları yükle bir kez daha ortaya çıktı. Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz ve Ferizli Devlet Hastanemiz hizmete girdi. Pamukova ve Arifiye'de yapımı devam eden Toyotasa hastanelerimizin de bina çalışmaları hızla devam ediyor. Yakında onlarda hizmete hazır hale gelecek."

TÜGVA yöneticileri Sakarya'da

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üniversite Koordinatörü Beytullah Çiçen ve TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Murat Selim Deveci ile il yönetimini ağırladı.

Ziyarette, Sakarya için yapılacak program ve organizasyonlar konuşuldu.

Sakaryalı gençlerin gelişimini, sosyal hayatının canlanmasını, kişisel gelişiminin sağlanması gibi konularda hayata geçirecek projelerin alt yapıları hazırlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ziyarette yaptığı açıklamada, TÜGVA yöneticileri ile 'gençlerimize nasıl daha iyi hizmet sunarız' konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- Büyükşehir yaz etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamında Kocaali sahilinde düzenlenen buluşmalara, çok sayıda kültür ve sanat dostu minik izleyici katıldı.

Animasyon gösterileri ile başlayan gecede, Seçkin Bayramoğlu'nun gölge oyunu gösterisiyle çocuklar kahkaha dolu bir gün yaşadı.

"Sihirbazın Balonları" isimli animasyon film gösterimiyle devam eden etkinliğe, çok sayıda izleyicinin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel de katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yaz etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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