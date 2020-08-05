Sakarya'dan kısa kısa Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Sakaryaspor Altyapı Tesisleri'nde yetişen Kerem Özel, Sakaryaspor A takımı ile profesyonel kontrat imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Sakaryaspor Altyapı Tesisleri'nde yetişen Kerem Özel, Sakaryaspor A takımı ile profesyonel kontrat imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren altyapıda eğitim gören 2003 doğumlu Kerem Özel, yeni sezonda Sakaryaspor ile profesyonel kontrat imzalayarak profesyonel futbol kariyerine başladı.

Açıklamada, "Uzun yıllar altyapıda eğitim gören sporcumuzu tebrik eder, Sakaryaspor ile yaşayacağı profesyonel kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Maske dağıtımı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan her eve maske ve dezenfektan paketlerinin dağıtım çalışmaları Erenler ve Serdivan ilçelerinde devam etti.

Dağıtım ekipleri, Erenler'in Tabakhane Mahallesi ile Serdivan'ın Yazlık mahallesinde dağıtımlarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Her Eve Maske" sloganıyla başlatılan dağıtım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

- Asfalt çalışmaları sürüyor

Erenler Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güller Caddesi'nin, 7-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesinden yapılan açıklamada, alt ve üst yapısı yenileme çalışmalarında sona gelinen Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güller Caddesi'nin 7-8 Ağustos tarihleri arasında trafiğe kapatılacağı ve trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA