Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi içerisinde yer alacak 15 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolunda çalışmaların başladığını açıkladı.

Sakarya'dan kısa kısa
29.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:44

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi içerisinde yer alacak 15 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolunda çalışmaların başladığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan 70 kilometre uzunluğa sahip Melen Botanik Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, atıl vaziyette bulunan 4 bin dekarlık alan üzerinde çok özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tıbbi ve aromatik bitkilerin yer aldığı Melen Botanik Vadisi'nde dikimlerimizi yapmış, ilk hasadı gerçekleştirmiştik. Biberiye, lavanta, ıhlamur gibi çeşitli bitkilerin arasında denizin maviliği eşliğinde şimdi bisiklet ve yürüyüş imkanı sunacak yeni bir projeyi bölgeye kazandırıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Tarımda kalkınmanın yanı sıra bisiklet kültürünün gelişmesine de katkı sunmaya devam ettiklerini aktaran Yüce, Melen Botanik Vadisi içerisinde bisiklet sürmenin ve yürüyüş yapmanın hemşehrileri için ayrıcalık olacağını anlattı.

- Sahillerde tedbirler arttırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, sahillerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon boyunca 409 boğulma vakasına müdahale ederek sahillere can veren ekipler, plajlarda beklenen bayram yoğunluğu nedeniyle uyarı tabelalarını arttırıyor, bilgilendirme broşürleri dağıtıyor ve yüzme alanlarını plaj mantarları ile genişletiyor.

Kaynarca'da 4, Karasu'da 40, Kocaali'de 17 olmak üzere 61 personel ve 37 cankurtaran kulesi, 7 jet ski, 1 Zodyak bot, 1 lojistik aktarma botu, 1 4x4 hizmet cipi ile vakalara müdahale eden ekipler, saat 09.00-20.00 arasında vatandaşların güvenliğini sağlamak adına görev başında olacaklar.

- Kurban kesim yerleri denetleniyor

Hendek Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde insan ve hayvan sağlığı için ilçemizdeki özel kesim noktalarını denetledi ve bilgilendirmeler yaptı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kesilmesinin sağlanması adına Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Sağlık, Tarım ve Orman ile Müftülük personelleriyle ilçe genelindeki özel kurban kesim ve satış noktalarında kontrollerde bulunduğu kaydedildi.

Noktalarda koronavirüs hakkında bilgilendirici afişler dağıtıldığı, işletmelerin hijyen koşullarının ve tesislerdeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerinin denetlendiğine değinilen açıklamada, "Kesimlerde kullanılan bıçaklardan dezenfektanlara, giyilen önlüklerden etlerin parçalanmasına, ışıklandırmalardan havalandırmalara kadar kesimde kullanılacak malzemelere kadar kontroller yapılmış, sosyal mesafe ve temas konusunda üreticileri bilgilendirici afişler dağıtılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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