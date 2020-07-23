Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya'dan kısa kısa
23.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:59

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Matur, açıklamasında, bugün iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin şikayet ettiği sosyal medyadaki kirli bilginin yayılma hızının, gerçek gazeteciliğe duyulan ihtiyacı her geçen gün arttırdığını belirtti.

Buna rağmen demokrasinin vazgeçilmezi olan gazetecilik mesleğinin çok zor şartlar altında ifa edildiğini anlatan Matur, toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde görevini yerine getiren özgür basının demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesi olduğuna inandıklarını dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Kaya'dan bayram tebriği

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizin gerekse Sakarya'mızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimize olumlu yönde yansımasına, basın mensupları kardeşlerimizin gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlayan, üstlendikleri bu zor sorumluluğun bilinciyle görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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