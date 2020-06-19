Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Vali Vekili Erdoğan Ülker, Adapazarı'nın kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Vali Vekili Erdoğan Ülker, Adapazarı'nın kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ülker, mesajında, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtulduğu 21 Haziran'ın 99. yıl dönümü münasebetiyle Sakaryalı vatandaşların bu şanlı günlerini tebrik ettiğini belirtti.

İstiklal mücadelesinde tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen her türlü eziyet, cefa ve tehlikelere katlanarak sıkıntıların üstesinden gelindiğini aktaran Ülker, "Bu azim ve kararlılıkla istiklal ve istikbalimizin kazanılmasında, vatanımızın dört bir yanını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimiz bu cennet vatanı bizlere emanet etmişlerdir. Bu vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, bu bilinci gelecek nesillere aktararak güzel yurdumuzu daha güvenli bir şekilde onlara emanet etmek borcumuzdur." ifadesini kullandı.

- Durmuş'tan LGS'ye girecek öğrencilere başarı temennisi

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'yle ilgili mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bir yıl boyunca çalışıp yoruldunuz ve artık hasat zamanı. Tüm hazırlıklar ve tedbirler eşliğinde sınavın sorunsuz geçmesini öngörüyoruz. Önceki yıllara kıyasla bu yıl LGS, sizlere de duyurulan ilave tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecek. Tüm kuralların, sağlığınız ve güvenliğiniz için düşünüldüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının önceliğiniz olmasını bekliyorum, sevgili çocuklar. Lütfen öğretmenlerinizin yönlendirmelerini dikkate alınız. Verdiğiniz emeğin karşılığını en iyi şekilde almanızı diliyorum ancak sınav sonucunuz nasıl olursa olsun, biliniz ki bizim için çok değerlisiniz. Hayatın kendisi başlı başına bir sınavdır. Yarınki ne ilk ne de son olacaktır. Önemli olan kendinizi vatana, millete ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirebilmenizdir. Hayata ve sınavlara hazırlanmanız esnasında bizler her daim yanınızda olarak ihtiyaç duyduğunuz desteği sizlere sunmakla yükümlüyüz. Önce kendinize sonra da bizlere güvenmelisiniz. Zihin açıklığı ve başarı dileklerimle gözlerinizden öpüyorum, sevgili çocuklar… Yarınki LGS'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

- Sınav öncesi okullarda dezenfeksiyon işlemi

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sınav öncesi okullarımızın dezenfekte edilmesi işlemi bizler, çocuklarımız ve aileleri tarafından önem arz etmekteydi. Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan bu işlem hepimizin içini rahatlattı. Çocuklarımız gönül rahatlığı ile sınava girerken, ailelerimizin endişelerinin azalmış olduğuna inanıyorum. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen de sınav öncesi okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek sınıfların öğrenciler için hijyenik hale getirildiğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından da 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesinde alınacak önlemlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "20 Haziran Cumartesi günü 2 oturum halinde gerçekleştirilecek LGS öncesinde Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ marifetiyle şehir genelinde sürdürülen inşaat, altyapı ve çevre çalışmaları durdurulacak. Toplu taşıma araçlarımız sınav başlayana kadar hafta içi programına göre seferlerini sürdürecek. Zabıta ekiplerimiz ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına görev başında olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin SASKİ ALO 185 ve Çözüm Masası ALO 153 numaralı telefonlar üzerinden talepler iletilebilecek. Tüm hemşehrilerimizden toplu taşıma araçlarını kullanmaları hususunda hassasiyet bekliyor, sınav heyecanı yaşayacak tüm öğrencilere başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA