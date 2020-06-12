Sakarya'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.

Sakarya'dan kısa kısa
12.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:06

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti.

Kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür ettiklerini belirten Yiğit, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgiler verirken, 181 yıldır olduğu gibi bundan böyle de vatanının ve milletin huzurunu korumak için her yerde her zaman nöbette olacaklarını bildirdi.

Başarılı çalışmalarından dolayı Albay Yiğit'in şahsında tüm teşkilat çalışanlarını kutladığını aktaran Vali Nayir, teşkilatın fedakar temsilcileriyle tüm güvenlik güçlerine ve özellikle şu an sınır dışında görev yapan Mehmetçiklere üstün başarılar diledi.

- İstişare toplantısı Kocaali'de yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantılarının bir yenisi Kocaali'de düzenlendi.

Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Kocaali Belediyesi bürokratlarının bir araya geldiği istişare toplantısında Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, Genel Sekreter Mustafa Ak, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, meclis üyeleri yer aldı.

Pandemi ile mücadelede tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini dile getiren Başkan Yüce, "Salgın öncesinde olduğu gibi kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bizler koronavirüs için koyulan kurallara saygı duymazsak vatandaşlarımızdan fazla bir şey bekleyemeyiz. Vatandaşımıza kendimizi örnek göstererek uygulamalarını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Tıp Merkezi Diyetisyen Polikliniği hizmete başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tıp Merkezi, Diyetisyen Polikliniği ile vatandaşlara hizmet sunmaya başlıyor.

15 Haziran Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak Diyetisyen Polikliniği'nde Uzman Diyetisyen Meryem Betül Kıngır deneyimlerini hastalarına en iyi şekilde aktaracak.

Konuyla ilgili Sağlık Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler neticesinde, sağlığımız için evde kaldığımız günlerde fiziksel aktiviteler azalma göstermiş ayrıca stres, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uyku düzeninin bozulması gibi etkilerin yaygınlaştığı gözlenmiştir. Bağışıklık sistemi açısından güçlü olabilmek için fiziksel olarak da güçlü olunması gerekmektedir. Bunun için de en çok kontrol edebileceğimiz faktör aldığımız besinlerdir. Aldığımız doğru besinler ile hem kilo kontrolü sağlayarak stres faktörünü azaltabilir hem de sağlıklı beslenerek bağışıklığımızı güçlü tutmaya önemli katkılar sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaali'de asfalt çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları Kocaali'de devam ediyor.

Bu kapsamda YOLBAK ekipleri Kocaali'nin Selahiye, Çobansayvant ve Gümüşoluk mahallelerini kapsayan 8 bin 500 metrelik grup yoluna sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 11 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalar sonrasında 3 mahalleyi kapsayan grup yolundaki asfalt sorunu tarihe karışacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sakarya'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:06:18. #1.14#
title