Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Kontrollü Sosyal Hayat" konusunda yapılan çalışmalar ile salgına karşı alınan ve alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıya başkanlık etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Kontrollü Sosyal Hayat" konusunda yapılan çalışmalar ile salgına karşı alınan ve alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıya başkanlık etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün salgının başlangıcından bugüne kadar ilde yapılan çalışmalar ve gelinen son noktaya dair bilgiler verdiği toplantıda, katılımcılar yeni döneme ilişkin alınması gereken tedbirlere dair görüş ve önerilerini aktardı.

Son zamanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna yeterli hassasiyetin gösterilmediğini, bunun sonucunda da ildeki vaka sayılarında artışlar yaşandığını bildiren Vali Nayir, "Salgın konusunda iyi bir noktaya gelmişken son 10 gün içerisinde hem Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısında hem de bu hastalıktan hastanelerimizde yatanların sayısında artışlar gördüğümüz için durumu tekrar gözden geçirmek istedik. Mevcut alınmış önlemlerin daha da etkin bir şekilde uygulanması ve eğer varsa daha etkili önlemler alma konusunda görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz." ifadesini kulandı.

Vali Nayir, virüs salgınını en ağır şekilde yaşayan iller arasında bulunan Sakarya'da, alınan tedbirler ve denetimlerde gösterilen hassasiyetlerle çok büyük bir başarıya imza atmışken son zamanlarda artan vaka sayılarında, özellikle Ramazan Bayramı'nda mesafe şartlarına uyulmadan aile bireylerinin bir araya gelmelerinin ve 1 Haziran itibarıyla başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" denilen bu yeni dönemdeki tedbirlerin uygulanmasında gevşemelerin etkili olduğunu düşündüklerini belirtti.

SASKİ'den faturada ödeme kolaylığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Olağanüstü Genel Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığında Sosyal Gelişim Merkezi konferans salonunda toplandı. Toplantıda 6 madde görüşülerek karara bağlandı.

Koronavirüs nedeniyle işlerinde yavaşlama olan esnafın yanında olduğunu bir kez daha gösteren Başkan Yüce, şunları kaydetti:

"Aldığımız karar doğrultusunda temmuz ayının başına kadar iş yerlerine faturalandırma yapmayacağız. Ayrıca yine bu kapsamda vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlamak için temmuz ayında başvuru yapan abonelerimiz için vade farksız 3 eşit taksit yapacağız. İnşallah aldığımız bu önemli kararlar ile birlikte koronavirüsün ekonomik etkilerini vatandaşımızın en hafif şekilde atlatmasını sağlayacağız."

Sakarya'nın en büyük sorunlarından birinin kayıp ve kaçak su kullanımı olduğunu anlatan Yüce, "Geleceğimize güvenle bırakacağımız suyumuzun bir damlasının bile boşa akması bizi üzerken şehrimizde ki kayıp ve kaçak su oranı bizleri etkilemektedir. Bu nedenle yeni bir uzman ekip kurduk. Sakarya'da kayıp ve kaçak kullanım oranını yüzde 25 seviyelerine indirene kadar ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA