Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına atanan Resül Narin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına atanan Resül Narin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce ziyarette yaptığı konuşmada, "Resül Narin'e yeni görevinde başarılar diliyorum. Sakarya'nın kültürel ve sosyal atılımında yakın zamanda yakaladığımız yeni bakış açısını ve ivmeyi artırarak sürdüreceğine inancım tam." ifadesini kullandı.

Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle şehirdeki kültür sanat faaliyetlerinin seyrine ilişkin bilgiler alırken, Narin de ziyareti için Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

İstişare toplantısı Karasu'da düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantısı Karasu'da gerçekleştirildi.

Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Karasu Belediyesi bürokratlarının bir araya geldiği istişare toplantısında Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da yer aldı.

Karasu ilçesinin öncelikli sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Ekrem Yüce, ilçenin ihtiyaçları ve taleplerini öncelik sırasına göre planlayıp programladıklarını ve ihtiyaçları hızla giderileceğini belirtti.

Sarı ise istişare toplantısının çok verimli geçtiği aktararak, Başkan Yüce ve bürokratlarına teşekkür etti.

Toplantı sonrası Başkan Yüce ve beraberindeki heyet, AK Parti Karasu İlçe Teşkilatını ziyaret ederek partililerle buluştu.

Kaynak: AA