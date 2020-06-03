Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehir genelinde başlatılan asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Sakarya'dan kısa kısa
03.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:19

Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehir genelinde başlatılan asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Tuzla Mahallesi'ndeki Devoğlu Caddesi'nde yenileme çalışmaları Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca sürdürülüyor.

Bu kapsamda 210 metre uzunluğundaki arterde 350 tonluk asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek.

Kısa sürede tamamlanacak asfalt çalışmalarının ardından yol çizgileri çekilecek ve güzergah yeni yüzüne kavuşacak.

- Kovid-19 ile mücadele çalışmaları

Serdivan Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında normalleşme uygulamalarıyla ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede kurulan semt pazarlarını denetlediği bildirildi.

Ekipler, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara ve pazar esnafına uyarılarda bulunurken, pazar yerlerindeki kontrol noktalarında maskesiz girişlere izin verilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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