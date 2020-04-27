Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki söylemlerine ilişkin suç duyurusunda bulunulmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki söylemlerine ilişkin suç duyurusunda bulunulmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Burak, açıklamasında, hiç kimsenin kendi seçtiği bir din ya da inanca sahip olma veya bunu benimseme özgürlüğünü zedeleyecek bir baskıya maruz bırakılamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda 633 Sayılı Kuruluş Kanunu'nda görevi 'İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak' olan Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de bulunan ve kutsal kitapların hemen hepsinde günah ve haram kabul edilen bir hükmü ifade ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşın izah edildiği üzere, bir kamu görevlisinin açıkça hukuka uygun olan eylem veya ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak kamu görevlisinin görevini yaptırtmamaya yönelik baskı oluşturmayı amaçlayan bir girişimdir. Uluslararası sözleşmelerle, T.C. Anayasası ve sair mevzuat ile teminat altına alınmış din ve vicdan özgürlüğüne yapılan bu haksız müdahale kabul edilemez ve İslam dinine mensup olanlara karşı büyük bir saygısızlıktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

MHP'den kan bağışı çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ile Kızılay'a kan bağışı çağrısında bulundu.

Bülbül ve Akar'ın sosyal medya hesaplarında şu ifadelere yer verildi:

"Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde vermiş olduğumuz salgın mücadelesine hasta vatandaşlarımızın yanında olarak katkımızı arttırabiliriz. Şu anda gerek koronavirüs sebebiyle gerekse diğer hastalıklardan ötürü hastanelerimizde tedavi altında olan hastalarımızın kan ihtiyacı devam etmekte olup bu zor dönemde ihtiyacı karşılayacak stoklardaki azalma hali bir hayli artmış durumdadır. Kan ihtiyacı duyan hastalarımız için yapacağımız bağışlarımızla, gerekli hijyen kurallarına uymak ve sosyal mesafeyi korumak suretiyle salgınla mücadeleye verdiğimiz desteği taçlandırabiliriz. Kan bağış noktasında ayıracağın 15 dakika bir başkasının ömrü olsun. İyi ki varsın #KanDostum"

Kan bağışında bulunacak vatandaşlar için koronavirüs salgınıyla alakalı tüm hijyenik koşulların sağlanacağı ve sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde kan bağışında bulunulabileceği bildirildi.

"Covid-19"la mücadele

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de denetimlerini sürdürdü.

Yapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce sağlık çalışanlarının görevli oldukları hastanelere güvenli bir şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA