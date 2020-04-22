Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla maske dağıtımına hız veren ekiplerin, Söğütlü, Kaynarca, Akyazı, Kocaali ve Pamukova'da ilçe kurum ve kuruluşlarına, muhtarlar derneklerine maske ulaştırdığı belirtildi.

Maske dağıtımlarının ilçelerde devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların tedbir ve kurallara uymaları noktasında hassasiyet beklendiği ifade edildi.

Sokak hayvanları sahipsiz kalmıyor

Koronavirüsle mücadele sürecinde ilçe genelinde çalışmalarına 7/24 devam eden Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını da yalnız bırakmıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, KENTBANK'ta kurulan kriz merkezine sokak hayvanları ile ilgili gelen çağrılara da anında cevap verildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde nöbetçi ekiplerin ilçe genelindeki beslenme noktalarını tek tek kontrol edip mama ve su takviyesi yaptığını belirtti.

Rahatsızlığı olan hayvanların da tespit edilerek nöbetçi veteriner nezaretinde tedavilerinin gerçekleştirildiğini anlatan Alemdar, vatandaşların sokak hayvanları ile ilgili günün her saati 444 54 50 iletişim numarasından belediye ekipleri ile iletişime geçebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA