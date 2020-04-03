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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Doğum Hastanesinin bir bölümünün açılışı için gerekli çevre düzenlemesi ve hafriyat temizliği başlattı.

03.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:21
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Doğum Hastanesinin bir bölümünün açılışı için gerekli çevre düzenlemesi ve hafriyat temizliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında Kadın Doğum Hastanesinin bir bölümünün açılışı için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, bölgedeki kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Yol Bakım ekipleri de hafriyat toplama ve çevre düzenlemesi işlemlerini sürdürüyor.

Yeni kurulacak Kadın Doğum Hastanesi ile salgına karşı alınan tedbirlerin arttırılması hedefleniyor.

Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında belediye otobüslerinin sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirildi.

Serdivan'da satış yerlerine denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçe genelindeki satış noktalarında ürün fiyatı, hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması konularında denetim ve bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, insan sağlığının korunması noktasında belediye olarak sorumluluklarını yerine getirme gayretinde olduklarını belirterek, "Hijyen, sosyal mesafe ve fiyatlandırma konusunda tüm hemşehrilerimiz 444 54 50 çağrı merkezimiz üzerinden 24 saat bizleri arayıp istek ve şikayetlerini iletebilirler. Bu süreci el birliğiyle tüm kurallara harfiyen uyarak en kısa sürede atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden engelli vatandaşa destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken bir engellinin odunlarını keserek soba için hazır hale getirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve sürdürülen hizmetlerin aksamaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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