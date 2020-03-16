Sakarya'dan kısa kısa Sakarya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapıldı.

Sakarya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda salgın hastalıklara karşı alınan tedbir ve önlemlerin görüşüldüğü kaydedildi.

Toplantıda salgın hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, bu konuda alınan tedbir ve önlemlerle korunma yollarına dair İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün sunum yaptığı belirtilen açıklamada, tedbir ve hijyen kurallarına dikkat çekildiği aktarıldı.

Vali Nayir, salgın hastalıklara karşı salgınlara karşı dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini, kurum ve kuruluşlar arasında her anlamda tam bir koordinasyon bulunduğunu belirterek, kentteki vakalarla ilgili olarak vatandaşların resmi açıklamaların dışındaki bilgilere itibar etmemelerini istedi.

Büyükşehir dezenfekte ekipleri görevde

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilaçlama ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenli olarak kamu alanlarını, terminalleri ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte edeceği bildirildi.

Koronovirüse karşı önlemlerin hızla alındığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda alanında uzman kişilerden oluşan ilaçlama ve dezenfekte ekibimizi kurduk. Ekiplerimiz gece gündüz demeden tüm kamu alanlarını, terminalleri, toplu taşıma araçlarını düzenli olarak dezenfekte edecek. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA