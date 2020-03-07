Sakarya'dan kısa kısa

07.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:40

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Türk Talebe Birliği yeni teşkilat binasının ilk konuğu oldu.

MTTB Başkanı Berkan Çiftçi ve MTTB'li gençlerle bir araya gelen Başkan Yüce, gençlik yıllarında yaşadığı anılardan bahsederek, ileriye dönük nasihatler verdi.

Başkan Yüce, "MTTB bir şemsiyedir. Bu şemsiyeyi gelenek, görenek ve inancımız için kullanıyoruz. Bu şemsiye altında kurduğunuz dostlukları yıllarca unutmayacaksınız. Ben bu şemsiye altında tanıdığım arkadaşlarımı, dostlarımı bugün bile unutmadım." ifadesini kullandı.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini anımsatan Yüce, bu zor süreçlerin üstesinden gelmenin tek çaresinin moral ve motivasyonu bozmamak, birlik, beraberlik ve kardeşlik inancını yitirmemek olduğunu vurguladı.

Program sonunda gençler Başkan Yüce ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

SATSO Başkanı Altuğ'dan "Kadınlar Günü" mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadınların aydınlık bir toplumun teminatı olduklarını belirten Altuğ, "Hayatın her alanında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, ülke olarak verimliliğimizin artırılmasında ve gelişimimizde en önemli etkendir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlarımıza onların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunulmasına vesile olursak, toplum olarak her zaman daha da ileriye gidebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında kadınların ekonomi dünyasındaki önemine de dikkati çeken Altuğ, şunları kaydetti:

"Kadınların girişimci düşüncelerine, sundukları yeni fikirlere ve gerçekleştirdikleri çalışmalara ne kadar destek olunursa ülkemizin ekonomik hedeflerine o kadar katkı sağlayacaktır. Bizler gelişmiş bir dünya için sosyal ve ekonomik alanda daha fazla kadın olması gerektiğine inanıyoruz çünkü biliyoruz ki, toplumların geleceğini belirleyen en önemli etken, bilinçli ve desteklenen kadınlardır."

Kaynak: AA