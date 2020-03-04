Sakarya'dan kısa kısa

04.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:40

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in eşi Münevver Nayir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında evde bakım hizmeti alan engelli çocuklar ve anneleri ile bir araya geldi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Kız Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Nihal Rasna'nın katkıda bulunduğu program, işletmeciliğini bir kadın girişimcinin yaptığı Sofram Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yasemin Turan'ın engelliler ve ailelerine yönelik kurumun çalışmaları ile faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu programda, Münevver Nayir engelli çocuklarla yakından ilgilenip onlara çeşitli hediyeler verdi.



Afganistan Öğrenci Topluluğu üyelerinden Vali Nayir'e ziyaret

Vali Nayir, Sakarya Üniversitesi Afganistan Öğrenci Topluluğu Başkanı Babur Amini ve topluluk üyelerini makamında kabul etti.

Suriye'nin İdlib bölgesinde hain saldırı sonucu şehit olan askerler için Vali Nayir'e başsağlığı dileyen Amini, Türk milletinin acısını paylaştıklarını belirtti.

Derneğin faaliyetleri hakkında Vali Nayir'e bilgi veren Amini, 13 Mart'ta düzenlenecek Afganistan-Türkiye Dostluk Günü ve Afganistan Kültür Şöleni'ne davet etti.

Topluluk üyelerine teşekkür eden Vali Nayir, şehrin zenginliği olarak gördükleri üniversitelerle buralarda okuyan uluslararası öğrencilerin de ülkemiz için ayrı bir zenginlik olduğunu, kültürel etkileşime katkıda bulunan uluslararası öğrenci topluluklarının faaliyetlerini de önemsediklerini ifade etti.

SAÜ'de deprem tatbikatı

Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yönetimi Öğrenci Topluluğu (SAÜDAY) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), öğrencilerde afet farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında SAÜ Helikopter Pistinde yapılan etkinliklerde öğrencilere ve personele afet durumunda neler yapmaları gerektiği anlatılarak, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı.

Etkinliğe Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Özge Aktaş Panta ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ile Helikopter Pist alanını gezerek, AFAD gönüllülerinden bilgi aldı.

Afet farkındalığı konusunda belediyelere, kamu yöneticilerine ve üniversitelere iş düştüğünü belirten Savaşan, daha çok vatandaşların bu konuda eğitim alması gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA