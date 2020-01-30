Sakarya'dan kısa kısa

30.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:16

Karapürçek Kaymakam Vekili Ali Semiz, Mecidiye Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki "Zarife Teyze"ye sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi.



Misafirlerini kapıda karşılayan Zarife Teyze, hayatında ilk kez doğum günü kutladığını belirterek çok heyecanlandığını dile getirdi.

Semiz, göreve başladığı ilk günden itibaren ilçedeki vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirterek, amaçlarının vatandaşların yaşamlarını sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmelerine yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

"Şehrimiz Sakarya" ders kitabının yazımı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ortaokul 5-6-7-8. sınıf düzeyindeki öğrenciler için tüm illerde yazdırılan "Şehrimiz Sakarya" ders kitabı için İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Hamzaoğlu önderliğinde kurulan ekip çalışmalarını tamamladı ve hazırlanan ders kitabı Bakanlığa teslim edildi.

Çalışmayı değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çalışmanın bir ekip başarısı olduğunu belirterek, "Haftada iki ders saati olarak planlanan 'Şehrimiz Sakarya' seçmeli dersi ile çocuklarımızın kendi illerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesi, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanıması, yaşadığı şehri geliştirip güzelleştirmeleri adına bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erenler Belediyesinde kentsel dönüşüm toplantısı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kentsel Dönüşüm Rezerv alandaki hak sahipleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kılıç toplantıda bilgilendirmede bulundu.

Kılıç, gelinen aşamada Bakanlığın talimatı doğrultusunda rezerv alandaki kentsel dönüşümün belediye eliyle yapılmasından ziyade, yeni imar planıyla vatandaşların kendilerinin ada/parsel bazında devam etmeleri olanağını sunduklarını ve vatandaşların hiçbir suretle mağdur olmaması için bu konuda çok hassas davrandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA