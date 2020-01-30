Sakarya'dan kısa kısa
Haberler » Güncel » Sakarya'dan kısa kısa - Haber

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla Erenler Bağlar Caddesi'ni duble yol haline getirecek.

30.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:56
Sakarya'dan kısa kısa

trafiği rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla Caddesi'ni duble yol haline getirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projesi hazırlanan 1 kilometre uzunluğundaki caddede çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.

Açıklamada Yazlık Caddesi'nin duble yol olmayan kısmının duble yol haline getirileceği ve SGK Kavşağı'ndaki trafik sorununu ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

Şampiyona için geri sayım başladı

Sakarya'da gerçekleşecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na 266 gün kaldığı için şehrin muhtelif yerlerine geri sayım saati yerleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapacağı şampiyona kapsamda Uzunçarşı ve Serdivan AVM önüne geri sayım saatleri yerleştirildi.

Şampiyona, 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası


15.11.2015


Yazdır Yazıları Büyült Yazıları Küçült


2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası


24-27 Eylül

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler