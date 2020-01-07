Sakarya'dan kısa kısa

07.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:14

Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde ( SGM) "Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun" adlı projenin atölye çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını geliştirip aynı zamanda da keyifli ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmeyi amaçlayan projede, atölye çalışmaları sonrası öğretmenleri eşliğinde hayallerindeki oyuncakları tasarlayan çocuklar, eserlerini sergileyecek.

Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı öğrencileri lider tırmanış yarışmasına katıldı

Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı öğrencileri Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TDF) düzenlenen lider tırmanış yarışmasına katıldı.

TDF Sakarya İl Temsilciliği ve okul sporları ile ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmada Macera Park öğrencileri, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Minik kızlar kategorisinde Ecrin Berra Kayış ve minik erkekler kategorisinde Ali Sanlı birinci olurken, Küçük erkekler kategorinde ise Enes Kadir ikinci oldu.

Kaynak: AA