Sakarya'dan kısa kısa

06.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:48

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekiplerinin olası durumlara karşı göreve hazır olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından 60 aracın karla mücadeleye hazır hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tam teşekküllü 150 personeliyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada çalışmalarını sürdürecek. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması için 60 aracımızı kar küreme ve tuzlanmaya hazır hale getirdik. 16 ilçe ve şehir merkezinde olası kar yağışı durumunda ekiplerimiz sahada olacaktır. Buzlanmalara karşı da önlemlerimizi aldık. Araçların kış lastiklerinin takılı olması ve karlı havalarda takip mesafelerini korumaları hiçbir zaman ihmal edilmemelidir."

İtfaiye 2019'da 6 bin 401 olaya müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı faaliyet raporuna göre, itfaiye ekipleri geçen yıl 3 bin 936'sı yangın, 2 bin 465'i de kurtarma olmak üzere 6 bin 401 olaya müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, "İtfaiye teşkilatı olarak Sakarya'nın huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutuyoruz. Yıl içerisinde 3 bin 936'sı yangın, 2 bin 465'i de kurtarma olmak üzere toplam 6 bin 401 olaya müdahale ettik. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkan Yüce'den off-road'a destek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Otomobil Sporları Kulübü'nün 2020 yılındaki ilk antrenmanına katıldı.

Yüce, yaptığı açıklamada, son 3 yılın Türkiye Off-Road Takımlar Şampiyonu olan ekibe destek sözü verdi.

Off-Road yarışlarının gün geçtikçe önemli bir spor dalı haline geldiğini belirten Yüce, "Sakarya'mız spor şehri ve sporun her dalında var olmaya devam ediyor. Off-road yarışları için de şehir olarak fiziki imkanlara sahibiz. Kulübümüzün yanında olacak, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaları noktasında destekler sunacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, TÜVASAŞ yetkilileriyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Vagon Sanayii AŞ. (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşme sonunda alınan kararla Sakarya'da yapılacak hafif raylı sistem projelerini TÜVASAŞ ve Büyükşehir Belediyesinden alanında uzman kişilerin bir araya gelerek ortak bir çalışma içerisinde yürütmesi kararı alındı.

Görüşmeye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar da katıldı.

Yüce, TÜVASAŞ gibi büyük bir fabrikanın kentte olmasının kendilerine güç verdiğini belirterek, "Biz de bunun bilincinde olarak Sakarya'da yapmayı hedeflediğimiz hafif raylı ulaşımla ilgili iş birliği kararı aldık. Bundan sonraki süreçte inşallah araç temini ve hatların döşenmesi konusunda TÜVASAŞ ile ortak bir çalışma yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyemizden ve TÜVASAŞ'tan alanında uzman kişilerden oluşturacağımız ortak bir ekiple sürekli istişare halinde olacağız. İstişareler sonucunda alınan ortak kararlarla Sakarya için en iyisini yapmanın gayreti içerisinde çalışacağız. Bu ortaklık Sakarya'nın ulaşımını inşallah Türkiye'de örnek bir model haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA