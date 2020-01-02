Sakarya'dan kısa kısa

02.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:22

Büyükşehir Belediyesi 18 yaşaltı basketbol altyapı takımı, Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi'ni namağlup tamamlayarak Marmara Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi final haftasında Asaş Gençlik takımını 117-59 mağlup eden Sakarya temsilcisi, ligi şampiyon olarak tamamladı. Çıktığı 12 karşılaşmada yenilmeyen takım, 2020'de gerçekleştirilecek Marmara Şampiyonası'na katılacak.

Engelsiz hobi kurslarında eski eşyalar yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Engelsiz Hobi kurslarında, farklı branşlarda eğitim gören öğrenciler evdeki eski eşyalarını yeniliyor.

Öğrenciler, ahşap boyama derslerinde evlerindeki eski ve kullanılmayan eşyalarını boyayarak kullanılabilir hale getiriyor.

Kart54 2019 yılında 15 milyon kullanım sayısını geçti

Toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan Kart54, 2019 yılında 47 bin 639 yeni kullanıcı tarafından tercih edilirken, 15 milyonu aşkını kullanım sayısına ulaştı.

115 bayi ve 10 adet kiosk noktasına gerçekleştirilen dolum işlemlerine ek olarak geliştirilen internet üzerinden online doldurma işlemi ise 10 bin kişi tarafından kullanıldı.

Tek kullanımlık bilet sistemi, telefon ve kredi kartı ile ödeme yöntemleri konusunda test çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA