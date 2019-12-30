Sakarya'dan kısa kısa

30.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:20

Sakarya'nın Pamukoava ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahiler Mahallesi'ndeki bir kurulukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi, kurulukta hasar oluştu.

Sakarya birincisi Pamukova'dan

Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Emirhan Alan, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasında Sakarya birincisi oldu.

Karasu ilçesinde düzenlenen ve 16 imam hatip lisesinin katıldığı yarışmada il birincisi olan Emirhan Alan, Marmara bölge finalinde Sakarya'yı temsil edecek.

Öte yandan Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Koca ise hafızlık yarışmasında Sakarya üçüncüsü oldu.

Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan, yarışmada başarılı olan her iki öğrenciyi de tebrik ederek, "Bu başarılar tesadüf değil, büyük emek sarf edilmesi sonucunda elde edilen bir başarıdır. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok çalışıyoruz, çok gayret ediyoruz. Marmara bölge finalinden de başarıyla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA