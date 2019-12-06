Sakarya'dan kısa kısa

06.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:48

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü ve eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezindeki görüşmede Yüce, raylı sistemlerle ilgili somut adımlar atmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "Ulaştırma alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Ilıcalı'ya destekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah ulaşımda hayata geçireceğimiz raylı sistemler Sakarya için yeni bir milat olacak." ifadesini kullandı.

Ulaşım sistemleri üzerinde sunum yapan Ilıcalı da şunları kaydetti:

"Dünyada bilinen sistem olan AGT (sürücüsüz) Metro'nun Bursa, Afyon, Kayseri gibi Sakarya'da da hizmete girmesi büyük bir trafik rahatlığını beraberinde getirecektir. AGT metro sisteminin en büyük avantajının çok hızlı inşaat yapısı olmasıdır. Yüksek tırmanma kabiliyeti sayesinde eğimli topoğrafyada büyük kolaylık, parçalı vagon yapısı ile mevcut şehre uyumlu yüksek manevra kabiliyeti, gürültüsüz ve titreşimsiz bir ulaşım, düşük işletme maliyeti, güvenli araç girişi, sıfır kaza riski ve yenilenebilir enerji ile çevreci bir sistem oluşu AGT metro sistemini ön plana çıkarmaktadır. İnşallah bu sistem Sakarya'ya geldiğinde ulaşım konusunda şehirde rahatlık söz konusu olacaktır."

400 çocuk sinema ile buluştu

Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, "Çocuklar Sinema ile Buluşuyor" adlı proje kapsamında 400 öğrenciye film izleme imkanı sundu.

Ofis Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe, Adapazarı Karaosman İlkokulu, Ahmet Akkoç Ortaokulu ve Serdivan Neyyir Hanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA