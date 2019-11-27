Sakarya'dan kısa kısa

27.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:46

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Anatolia Art Group tarafından hazırlanan "2019 Göbeklitepe Yılı Zamanı Aşanlar" isimli Çağdaş Sanat Sergisi gerçekleştirilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Figen Batı, Seda Dinçay, Dilek Gökdere, Filiz Hatipoğlu, Hatice Özkan ve Lale Şen'in çalışmalarından oluşan serginin açılışının 28 Kasım Perşembe günü saat 18.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Sergi, 22 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Yabancı öğrenciler Sakarya'yı gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri devam ediyor.

Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünde okuyan 45 yabancı öğrenci, Serdivan Gölpark, Adakule, Kuvay-ı Milliye Müzesi, 2. Bayezıd Köprüsü ve Taraklı'yı gezdi.

Mezun olduğu lisede trafik eğitimi verdi

Sakarya'da kendine has yöntemiyle çocuklara trafik eğitimlerini sevdiren, "Çocukların Murat Ağabeyi" olarak bilinen polis memuru Murat Ünal, mezun olduğu Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesinde trafik eğitimi verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büroda görevli polis memuru Murat Ünal tarafından Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi konferans salonunda verilen eğitimde, emniyet kemerinin önemi, yolda yürürken ve araçta seyir halinde telefon kullanımı, trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın önemi, güvenli servis yolculuğu, güvenli bisiklet kullanımı, trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkileri, trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanması, kask kullanımı, yaya önceliği trafik bilinci, taşıtlara binerken, taşıtlardan inerken ve taşıtlarda yolculuk ederken dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Trafik Eğitimi sonrası Ünal, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi müdürü Eşref Başer, yaptığı açıklamada, Ünal'ın okullarından mezun olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizde öğrendikleri zaman çok sevindi. Polis memuru Murat beyi okulumuzda ağırlamaktan çok memnun olduk. Çocuklarımıza faydalı trafik eğitimi için proje paydaşları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA