Sakarya'dan kısa kısa

18.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:58

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcuları, 14-17 Kasım tarihinde Diyarbakır'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 6 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun 2019 faaliyet takviminde yer alan 54 ilden bin 200'ü aşkın sporcunun yarıştığı şampiyonada, Büyükşehirli sporculardan, genç erkekler 76 kiloda Ata Seymen Fidan, genç erkekler +76 kiloda Olcay Sezer, genç bayanlar 59 kiloda Elif Diri, genç bayanlar 53 kiloda Rezzan Zümra İm, 21 yaş altı 84 kiloda Abdülkerim Balıkçıoğlu ve 21 yaş altı +84 kiloda İsmail Hakkı Balıkçıoğlu Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında derece elde eden tüm sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Doğaseverler Akyazı Yörükyeri Yaylası'nda yürüdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı-Yörükyeri parkuru ile devam etti.

Sonbaharın döktüğü yaprakların arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, 19 kilometrelik parkurda yürüyüşün yanı sıra fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 24 Kasım Pazar günü Hendek-Turnalık/Çiğdem Parkuru ile sona erecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler." denildi.

SUBÜ'de "Duyusal Analiz ve Zeytinyağı Tadımı" etkinliği düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi Sohbetleri "Duyusal Analiz ve Zeytinyağı Tadımı" etkinliğiyle devam etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, fakülte öğrencileri ve akademisyenleri, zeytin ve zeytinyağının fiziksel ve kimyasal özellikleri, kalite kriterleri ve zeytinyağı üretim aşamaları gibi konularda bilgilendirdi.

Zeytinyağı tadımının gerçekleştirildiği etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler zeytinyağının kalite kriterlerine ilişkin yorumlarını paylaştı.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen Gastronomi Sohbetleri, 4 Aralık'ta Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından gerçekleştirilecek olan "Osmanlı Saray Mutfağı" konu başlıklı eğitimle devam edecek.

Kaynak: AA