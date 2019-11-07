Sakarya'dan kısa kısa

07.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:34

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Söğütlü'de kurulan tasarım beceri atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, hayırsever iş adamlarının katkıları ile Yeniköy İlkokulu, Fındıklı Ortaokulu, Akçakamış İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi'nde kurulan atölyelerde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Şenpiliç firmasının katkılarıyla kurulan görsel sanatlar atölyesini ziyaret eden Nayir, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl kasım ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yer alan ve öğrencilerin yetenekleri ile ilgileri doğrultusunda kendilerini keşfetmelerinin hedeflendiği atölyelerin kurulduğunu belirtti.

Atölyelerde bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam konularıyla ilgili istenilen çalışmanın yapabileceğini vurgulayan Nayir, şunları kaydetti:

"Böylece hem becerileriniz artmış olacak hem de sevdiğiniz alanla uğraşacağınız için hayata daha pozitif bir pencereden bakabileceksiniz. Bu projenin güzel örnekleri hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla şimdilik ilçemizdeki 4 okulumuzda gerçekleştirilmiş. Geleceğimizi ve bugünkü mevkileri, makamları emanet edeceğimiz kişilerin hem bilgili hem de becerikli olması için uğraş veriyoruz, yüreğinizde sanata, spora, kültüre ait bir yer ayırmanızı istiyoruz. Sizlere güveniyoruz, sizlere sunulan bu imkanların karşılığını fazlasıyla vereceğinize inanıyoruz."

Ziyarete, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı ve iş adamları da katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne akıllı şehir stratejisi ödülü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde 2019-2023 Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı projesi ile en iyi akıllı şehir projesi geliştiren ve uygulayan belediye olarak başarı ödülünü aldı.

Başkan Ekrem Yüce, kongredeki konuşmasında, Türkiye'de Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayan ve uygulamaya başlayan ilk belediye olduklarını ifade etti.

Akıllı şehircilik konusunda dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, kente uygun akıllı uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla ele almaya devam edeceklerini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Şehirler, insanların hafızalarından oluşur. İnsanoğlunun bir arada yaşamasının en büyük eseri şehirlerdir. Günümüz dünyasında yeni nesil akıllı teknolojiler artık her insanın en yakınında ve her anında ulaşılabilir duruma geldi. Şehir yaşamında da daha verimli daha işlevsel şehircilik hizmetlerinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri olma hedefiyle yola çıktığımız Sakarya'nın da bu işlevsellikten uzak kalmasını düşünemezdik. Şehrimizde, ulaşımdan trafik sistemlerine, mobil uygulamalardan elektronik rehberlere ve şehrimiz için en önemlisi olan afet yönetimine kadar pek çok alanda akıllı şehir sistemlerini uygulamaya koyduk. Sakarya için iç ve dış paydaşlarımızın, vatandaşlarımızın görüşleri alınarak, şehrimizin gerçeklerine dayanarak Türkiye'de ilk Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planını hazırladık ve hayata geçirdik. Akıllı Şehir olma yolunda, halkımızın akıllı şehir uygulamalarını bizzat yaşayarak öğrenecekleri pilot uygulamaları Sakarya'da hayata geçiriyoruz."

Yüce, konuşmasında bisiklet dostu şehir Sakarya, akıllı bisiklet sistemi, Afet Koordinasyon Merkezi, Muhtarlık Otomasyon Sistemi gibi projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA