Sakarya'dan kısa kısa

16.10.2019 15:49

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, fındık yetiştiricilerine seminer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından fındık yetiştiricilerine yönelik olarak "Fındık Hastalıkları ve Zararlıları ile Entegre Mücadele ve Hasat Sonrası Fındık Bahçe Bakımı" konulu eğitim semineri düzenlendiği bildirildi.

Eğitimlerin Karasu, Kocaali, Ferizli ve Serdivan ilçelerine bağlı mahallelerde yapıldığının aktarıldığı açıklamada, fındıkta kalitenin arttırılması için bilgiler verildiği kaydedildi.

Kentin fındık yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğu ifade edilen açıklamada, "Biz ürettiğimiz kaliteli fındığın verimini arttırmak için düzenlediğimiz seminerlerde çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz. Fındık yetiştiricilerine yönelik düzenlediğimiz seminerlerimiz ilerleyen günlerde devam edecektir." denildi.

Lise öğrencilerinden su tesislerine ziyaret

Erenler Ali Dilmen Anadolu Lisesi öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehre kazandırılan ADASU HES, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette yetkililer öğrencilere tesislerin yerine getirdiği faaliyetler ve yenilenebilir enerji hakkında bilgiler verdi.

Lise öğrencilerinden Selen Kaymak, tüm vatandaşların bu tesisleri gezmesi gerektiğini belirterek, "Ben normalde çeşme suyu kullanmıyordum fakat burada gördüklerim bu konuda içimi ferah tutmam gerektiğini gösterdi. Artık çeşme suyunu da kafamda soru işaretleri olmadan içebileceğim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Edanur Dündar da çeşme suyunun paketlenmiş sulardan daha yüksek kaliteye sahip olduğunu öğrenmenin kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Matematik öğretmeni Rahime Keçeci ise tesis çalışanlarının azim ve gayretinin öğrencileri etkilediğini anlatarak, "Su hizmetinin emin ellerde olduğunu ben gördüm. Öğrencilerimizin de bu tesisleri görmesini özellikle istedim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmalarını ve sosyal faaliyetlerini beğeniyorum. Musluklara dünya standartlarında bir su veriliyor. Başarıların devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA