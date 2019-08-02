Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 10 kilometrelik bisiklet yolunun standartlara uygun hale getirildiği bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni bir farkındalık oluşturmak adına başlatılan bisiklet yollarındaki boyama çalışmalarında, son olarak Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki 800 metrelik güzergahın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının standartlarına uygun hale getirildiği belirtildi.

Medeniyet Bulvarı, Üniversite Caddesi, Çevreyolu Caddesi, 2. Cadde, Yavuz Selim Caddesi ve Uluyol Caddesi olmak üzere kent genelinde 10 kilometrelik güzergahta boyama çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, bisikletin tekrar önemli bir ulaşım aracı haline getirilmesi için çalışmaların hassasiyetle yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.

Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Sakarya Nehri üzerinde bulunan Tarihi Sakarya Köprüsü'nde yenileme çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, köprünün ot ve bitki temizliğini yapan ekipler, eski korkulukları yeni korkuluklarla değiştirip beton onarımı işlemlerini yürütüyor.

Köprünün vatandaşın hizmetine sunulması için çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA