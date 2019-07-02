Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz dönemi kursu öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekmek için kentin Mavi Bayraklı plajlarında temizlik yaptı.

SGM'nin Yeniden Tarih Atölyesi'nin minik öğrencileri, çevre aktivite programı kapsamında kentin Mavi Bayraklı Karasu Sahil Park ve 32 Evler plajlarının çevresinde temizlik yaptı.

Çevre temizliğine dikkati çekmek adına yapılan temizliğe vatandaşlar, bisiklet ve doğa kulübü üyeleri, itfaiye erleri ile askeri personeller de eşlik etti.

Minik öğrenciler daha sonra Kuvayimilliye kahramanlarından Milis Yüzbaşı İpsiz Recep'in anıtını ziyaret etti, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını inceledi.

SAÜ'de mezuniyet sevinci

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim, Sağlık Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 yılı mezuniyet törenleri yapıldı.

SAÜ Stadyumunda gerçekleşen törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yaptığı konuşmada, öğrencileri evlatları gibi gördüklerini belirterek, "Tıpkı ebeveynler gibi biz de bütün imkanlarımızı seferber ettik, onlara alanları ile ilgili en iyi eğitimi verme gayreti içerisinde olduk. Uzun bir maratonun sonunda, gençler diplomalarını almaya hak kazandı. Mezun oldunuz, ancak öğrenmenin hayat boyu devam etmesi gerçeğini unutmayın. Bu gayretinizi devam ettirin. Hepinize ömür boyu başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezuniyet yemini ile fakültelerin okul ve bölüm bazında bölümlerini dereceyle bitirenlere ödülleri takdim edildi.

Törene, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Altundemir ile mezunlar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA