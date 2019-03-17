Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya'da mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında "Süt" ve "Buğday" filmlerinin yönetmeni Semih Kaplanoğlu ile yazar Güray Süngü söyleşi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen söyleşiye katılan Kaplanoğlu, oyuncuların doğal olmasının onlar için büyük avantaj olacağını belirtti.

Oyuncu olmayan birisiyle konuşunca onun zaman tefekkürüyle ilişkisinin çok farklı olduğunu dile getiren Kaplanoğlu, "Mesela duygunun sürekliliği profesyonel oyuncularda pek nadir yakaladığım şeydir. Profesyonel oyuncu, duyguyu yapar ve bitirir. Senaryonun kesileceğini bilir fakat profesyonel olmayan oyuncu, duyguyu nerede bitireceğini bilmez ve doğallık katarak bizlere avantaj sağlar." ifadelerini kullandı.

Kaplanoğlu, film çekimi öncesi mekanları görmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Senaryo yazarken mekan düşünme, önceden gezip gördüğünüz ve bildiğiniz yerleri kurgulamak gibi bir şey. Ben yazarken düşündüğüm ve olabilir dediğim yerlere giderim. Bu filmi çekerken Ege Bölgesi'nin iç kısımlarında 4-5 ay süren bir yolculuk serüvenim oldu. 80 civarında liseye giderek orada şiirle ve sanatla uğraşan öğrencilerle konuştum. 40 veya 50 saatlik kayıtlar gerçekleştirdim." açıklamasında bulundu.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye katılan yazar Güray Süngü ise okuyucularına kitaplarıyla ilgili bilgi verdi. Süngü, daha sonra "İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır" kitabını imzaladı.

"Oyuncağın Hayat Bulsun" projesi

Akyazı ilçesinde minik öğrencilerin "Oyuncağın Hayat Bulsun" projesi kapsamında yaptığı resimler sergilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, çocukların her alanda gelişmesini ve bu gelişim sürecinde eğlenmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) minik öğrencilerin öğretmenlerinin koordinasyonunda yaptığı resimler, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çark Deresi kenarı bisiklet ve yürüyüş yollarıyla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile Mithatpaşa Vagon Park arasını kapsayan 10 kilometrelik bisiklet yolu projesinde ilk etap çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yazılı açıklamasında, şehirde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Bu kapsamda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile Mithatpaşa Vagon Park arasını kapsayan bisiklet yolu projesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Karamehmetoğlu, "Bu projeyle Çark Deresi kenarını zenginleştirerek yeni yaşam alanı haline dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

Hizmet içi eğitimler sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından stajyerlere ve çalışanlara yönelik uygulanan hizmet içi eğitimler devam ediyor.

Verimlilik Uzmanı Cemal Bozkurt tarafından verilen "Kurum Kültürü" eğitimiyle, iş hayatında kolaylık sağlayacak bilgilerin tespit edilmesi ve kurum içinde kişilerin sorumluluklarını sağlıklı şekilde yerine getirmesi için gerekli bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA