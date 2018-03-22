Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaali AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ersan Demir ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Toçoğlu, teşkilat mensuplarıyla da bir düğün salonunda yapılan toplantıda buluştu.

Toplantı vesilesiyle sorunlara etkin bir çözüm üretilebileceğini dile getiren Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli seçimler var. 2019 seçimleri yeni Türkiye'nin başlangıcı olacak. Yüzde 51 barajını almamız gerekiyor. Yoğun ve gayretli çalışmalarımızla Sayın Cumhurbaşkanımıza Sakarya'dan, Kocaali'den güçlü bir destek vermeli, bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde tamamlamalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemize önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Kocaali bu yatırımlarımızı gerçekleştirdiğimiz ilçelerimizden bir tanesi. Kocaali sahilinde inşası devam etmekte olan Kocaali Sosyal Tesisleri ilçeye önemli bir turizm ivmesi katacak.

Ekiplerimiz proje üzerinde gayretli çalışmalarına devam ediyor. Plajı 2018 yılı içerisinde hizmet sunacağız. Kocaali'ye 12 milyonluk asfalt yatımı yaptık. İnşallah bu yılda programımız dahilinde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunların yanı sıra Kocaali'nin sosyal hayatına katkı sağlayacak bir Sosyal Gelişim Merkezi inşa edeceğiz. Gençler, yaşlılar, kadınlar, engelli kardeşlerimiz bu merkezde kendilerini geliştirme fırsatı elde edecekler."

Toplantıya, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Zafer Poyraz, Ali Oktar, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, Sebahattin Belik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, teşkilat mensupları ve mahalle temsilcileri katıldı.

Başkanı Toçoğlu, Ordulularla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe ve yönetimi ile bir araya geldi.

Dernek faaliyetleri hakkında Yücetepe'den bilgi alan Toçoğlu, "Sakarya'da farklı kültürlerden vatandaşlarımız bir arada huzur içerisinde yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzur bulduğu şehrimiz kardeşlik bağlarının güçlü olduğu bir coğrafyadır. Çok kültürlülüğün, sevginin, paylaşmanın, hoşgörünün, birlikteliğin simgesi olan Sakaryamızda inşallah bu güzellikler yaşanmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür derneklerimize desteklerimiz devam edecek. Bu vesileyle Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneğimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Çocuklardan parmak izi sergisi

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde "Parmak İzi Sergisi" açıldı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde hazırlanan sergide zihin engelli, otizmli, down sendromlu, üstün zekalılar ve dahiler gibi farklı çocuk gruplarının algıladıkları dünyaya ilişkin yaptıkları eserler sergilendi.

Eğitmen Eda Şahar'ın eşliğinde çocukların hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Çavdar Kaleli yaptı.

Çocukların tuvallerine yansıttığı rengarenk 20'den fazla tablonun yer aldığı sergi, 30 Mart'a kadar Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde ziyaretçiler gezebilecek.

- İl Sağlık Müdürü 112 personelini ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla Karaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

Öğütlü yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde, sağlık çalışanlarıyla ilgili tüm diğer özel gün ve haftalarda olduğu gibi temsilen seçtikleri bir birimi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Acil Tıp Teknisyenlerinin 7-24 en zor koşullarda fedakarca hizmet verdiğini vurgulayan Öğütlü, "Hava şartlarına ve gidilen arazi yapısına uygun hizmet araçlarımızla en kısa sürede vakaya ulaşmak ve hayat kurtarmak için personelimiz engel tanımıyor. Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan ATT'lerimizin önündeki en büyük engel aslı olmayan ihbarlar ve 112 hizmetlerinin dışında olan vakalar için yapılan çağrılardır. Personelimiz ve araçlarımız çoğu zaman uzun mesafeler kat ederek ulaştığı yerde hiçbir vakanın olmadığını görüp geri dönebiliyor. Kalp krizi, boğulma vakası çağrısı alan personelimiz olay yerine ulaştığında diş ağrısı çeken bir vakayla karşılaşabiliyor. Söz konusu olan bir candır, asılsız ihbarlarla personelimiz ve araçlarımız meşgul edilmemeli." diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Öğütlü, çalışanlarlada bir süre sohbet etti.

Ziyarete Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ezen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Doğan Öztürk ve İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. İsa Baygın katıldı.