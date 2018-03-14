Sakarya'dan Kısa Kısa

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharla birlikte ilçe genelinde ot kesimi, budama ve boyama çalışması başlattı.

Ekipler, ilçenin daha estetik bir görünüme kavuşması için Köprübaşı mevkisinde ot kesimi, Kemer mezarlığı çevresinde duvar boyama işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, Kurtköy deresi kenarında bulunan ağaçların budayarak temizlik çalışması yaptı.

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, yaptığı açıklamada, çalışmalara hız kesmeden program dahilinde devam ettiklerini belirterek, "Sapancamız'ın güzelleşmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları

Sakarya Karması Karate Takımı, Tekirdağ'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında yarı finale gitme hakkı kazandı.

İl Karması Karate Takımı, müsabakalar sonucunda bayanlarda 3 birincilik, 2 üçüncülükle genel klasmanda üçüncü olarak yarı finale çıktı.

Erkek takımı da 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülükle genel klasman üçüncülüğüyle yarı finale çıkmayı başardı.

İl Karması Karate Takımı, 14-15 Nisan 2018 tarihinde Bilecik'te gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarında mücadele edecek.