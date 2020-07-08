Sakarya'dan İstanbul'daki şehir hastanesine gelen hastanın karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'dan İstanbul'daki şehir hastanesine gelen hastanın karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı

Sakarya'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen erkek hastanın karnından 10 kilogram ve 40 santimetre büyüklüğündeki kitle, zorlu bir ameliyatla alındı.

Sakarya'dan İstanbul'daki şehir hastanesine gelen hastanın karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı
08.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:14

Sakarya'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen erkek hastanın karnından 10 kilogram ve 40 santimetre büyüklüğündeki kitle, zorlu bir ameliyatla alındı.

Sakarya'da yaşayan 49 yaşındaki esnaf Oğuzcan Erkoç, hazımsızlık ve ağrı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan ileri tetkiklerde karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi.

Birçok hastane dolaşan Erkoç, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Birim Sorumlusu Doç. Dr. Muharrem Battal'a başvurdu. Yapılan incelemelerde Erkoç'taki kitlenin çok büyüdüğü belirlendi.

Bunun üzerine Erkoç'u ameliyata alan Battal ve ekibi, 7 saat süren operasyonda hastanın karnından 10 kilogram ağırlığındaki kitleyi çıkardı.

Ameliyat hakkında bilgi veren Battal, 3 hafta önce hastanın kendilerine başvurduğu ve hastanın ilk geldiğinde karnının hamile bir kadının karnı gibi şişkin olduğunu, nefes alamadığını ve yemek yiyemediğini söyledi.

Hastanın hikayesinin 6 ay önce başladığını anlatan Battal, "Bu şikayetleriyle çeşitli merkezlerde dolaşmış, herkes yardımcı olmaya çalışmış ama bir sebeple kimse yardımcı olamamış durumdaydı. En son hasta bize gönderildi ve hastamızı ameliyata 2 hafta hazırladık." diye konuştu.

Battal, ameliyata hazırlığın biraz zamana aldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Yüksek riskli bir operasyon olması nedeniyle çeşitli komisyonlarda değerlendirdik. En son kalp, damar, göğüs, üroloji ve anestezi ekibinin ciddi gayretleriyle değerlendirme aşamasından sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatı da kazasız belasız yaptık. 1 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastamızı servise aldık. Ameliyattan önce hasta 78 kiloydu ve şu anda 68 kiloya düştü. Ameliyatta 10 kiloluk bir kitleyi çıkardık. Kitlenin boyutu ise 40 santimetreye 25 santimetre boyutlarındaydı. Bu kadar büyük bir kitleyi çıkarırken tüm organlarla bağlantısı olduğunu bilmek lazım. Bundan dolayı riskli bir ameliyattı. Hastanın durumu gayet iyi, 1-2 gün içerisinde taburcu edeceğiz."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yeni açılan bir hastane olduğunu vurgulayan Battal, "Bu ameliyat Türkiye'de ne ilk ne de son ameliyat olacak. Bu başka merkezlerde yapılan bir ameliyat. Ama önemli olan konu bu hastahanenin kısa bir sürede açılması. 1 aylık bir süre içerisinde bu ameliyatı bu ekiplerle beraber yapabilir duruma geldik. Bu da şehir hastanesinin nasıl bir çabayla ilerlediğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Şimdi çok iyiyim"

Hasta Erkoç ise önce hastaneye hazımsızlık şikayetiyle başvurduğunu, 1 ay sonra şiddetli ağrıyla tekrar hastaneye gittiğini belirterek, "Sonra karaciğerde bir kitle olduğunu tespit ettiler. Sonra da pandemi sürecinin başlaması nedeniyle tedavi süreci de biraz uzadı." ifadelerini kullandı.

Oğuzcan Erkoç, kitlenin zamanla büyüdüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra tedavi için İstanbul'a geldik. Bir hocamızın yönlendirmesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Doç. Dr. Muharrem Battal hocamıza geldik. Bizi gönderen hoca bu tarz zorlu ameliyatları Battal hocamızın yapabildiğini söyledi. Hocamız sonuçlara baktı, kitlenin büyüdüğünü belirledi. Sonra hastaneye yattık ve ameliyat olduk. Ameliyat çok riskliydi. Bir sporcu nasıl maça hazırlanırsa beni öyle ameliyata hazırladılar. Şimdi çok iyiyim. Yemek yiyor, tat alabiliyorum."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki hizmetten çok memnun kaldığını ifade eden Erkoç, sözlerini, "Hastane sanki 5 yıldızlı bir otel. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Röntgeni bile odama getirerek çektiler. Buradaki hizmeti çok beğendim. Daha önce ben böyle bir hizmet görmedim. Her şey birinci sınıf." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor Güncel
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 3. Sayfa
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti Spor
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
'Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım' diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler
"Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım" diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Podolski Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: Sakarya'dan İstanbul'daki şehir hastanesine gelen hastanın karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:44:27. #1.14#
title