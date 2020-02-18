Sakarya'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

18.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:30

Sakarya'da, Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftülüğünce toplanan bir tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.

Adapazarı Müftülüğü önünde düzenlenen törende konuşan Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, ortaklaşa yapılan çalışmayla İdlib'te yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmak istediklerini söyledi.

Müftülük personeli, cami ve Kur'an kursu görevlileri ile vatandaşların desteğiyle yaklaşık 1050 koli gıda maddesi ve suyun İdlib'e gönderildiğini belirten Albayrak, "Önümüzdeki hafta yine bir tır un yardımımız müftülüğümüz ve kurum çalışanlarımız tarafından yapılacak. Burada emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin inşallah." diye konuştu.

İl Müftü Vekili Paşa Bektaş da yardıma destek veren herkesi tebrik ederek, "Yapılacak yardımların sağlıklı ve güzel şekilde İdlib'e ulaştırılmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

Duaların ardından insani yardım malzemesi yüklü tır İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA