Sakarya'dan giden yardım tırları İdlib'e ulaştı

Sakarya'da İdlib için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımları taşıyan tırlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Sakarya'da İdlib için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımları taşıyan tırlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi, Kampüs Camisi Gönüllüleri, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği kampanya kapsamında yardımları taşıyan tırlar, İdlib bölgesine vardı.

Toplanan 42 briket ev, nakdi yardım, gıda, ayakkabı, çamaşır, battaniye, giyim, temizlik seti, yatak, oyuncak, peçete, çocuk bezi, süt, ıslak mendil gibi temel ihtiyaçların bulunduğu yardımlar Suriyelilere dağıtıldı.

Hayırsever vatandaşların verdiği zekat paraları ile toplamda 740 bin liralık yardım, ihtiyaç sahiplerinin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek