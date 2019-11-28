Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da yakalanan 3 şahıs tutuklandı

28.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:18

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinden çelik kasayı çalarak hırsızlık yapan ve Ankara'da yapılan operasyon sonucu gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde çelik kasa çalan şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışmalar ve incelenen güvenlik kamera görüntüleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişileri çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan H.D. (37), Ö.Ü. (37) ve R.İ. (31) isimli şüpheliler oldukları ve Ankara iline kaçtıkları tespit edildi.



Ankara'da, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 şahıs gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Sakarya'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA