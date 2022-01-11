TAŞLIÇAY, AĞRI (İHA) - Sakarya'dan Ağrı Taşlıçay'a kardeş şehir eli

700 koli yardım malzemesi dualarla uğurlandı

SAKARYA - Kardeş şehir projesi kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan 700 koli yardım malzemesi Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine dualarla uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Toplum Kuruluşları'nın katkılarıyla hazırlanan 700 kolilik yardım tırı, kardeş şehir projesi kapsamında Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gönderilmek üzere yola çıktı. Demokrasi Meydanı'ndan ilçeye doğru yola çıkan ve içerisinde bebek bakım setleri ile gıdaların bulunduğu tır, dualarla uğurlandı. Tırı uğurlamak için meydana gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kardeş şehirlerin olduğunu belirtti. Kardeş şehirlerin aralarında kültürel paylaşım olduğuna değinen Yüce, mesafenin uzaklığının birlikteliği etkilemediğini belirtti.

"Kültür ve sevgi paylaşımı birlikteliğimiz oluyor"

Tırı uğurlamak için Demokrasi Meydanı'na gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kardeş şehirler birbirlerine uzak olan şehirlerin, ilçelerin kültürel ve ticari amaçla oluşturdukları birliklerdir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizde pek çok şehir ve ilçede kardeş şehir protokollerini imzaladık hem yurt içinde hem de yurt dışında. Büyükşehir belediyemizin Özbekistan, Kırgızistan, Libya, Tunus gibi pek çok yerde olduğu gibi Kütahya, Bitlis, Rize gibi şehirlerde de kardeş şehirlerimiz vardır. Bugünde kardeşlerimizden biri olan Ağrı Taşlıçay Belediyesine dayanışma için gönderdiğimiz tır için katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Dayanışma tırımızda, 700 koli destek malzemesi bulunmaktadır ve bu kolilerden 100 tanesini Ağrılar Derneği heyeti temin etmiştir. Diğer 100 tanesini de Hayrat Vakfı tarafından belediyemize takdim edilmiştir. Bizde geri kalan bütün 400 koli gıdayı 100 koli bebek bakım setini belediye olarak üstlendik. Malum kardeş şehirlerimizin sayısı her geçen gün artıyor Tanzanya'da aynı şekilde kardeş şehrimiz oldu ve burayla temas halindeyiz. Aynı şekilde Şırnak'ta kardeş şehrimizdir oraya da kardeşlik tırını gönderdik inşallah bunları kardeşlik sınır tanımaz felsefesiyle bütün şehirlerimize ilçelerimize her türlü katkıyı, desteği devam ettiriyoruz. Buralarda da kültür ve sevgi paylaşımı birlikteliğimiz oluyor" dedi.